ЦБ опустил доллар на рубль

Банк России снизил официальный курс доллара на 16 февраля на 97 копеек до 56,77 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Курс евро снижен на 1,27 рубля до 60,02 рубля. Бивалютная корзина (0,55 доллара плюс 0,45 евро) стоит 58,24 рубля.

На Московской бирже после резкого падения в начале торговой сессии 15 февраля доллар вновь начал укрепляться. Утром он падал до отметки 56,55 рубля, к 14:30 мск подскочил до 57,34 рубля.

Цена на нефть в ходе торговой сессии 15 февраля на бирже ICE в Лондоне снижается. К 14:30 она упала на 0,5 процента до 55,69 доллара за баррель.

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9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.

До 7 марта Минфин и ЦБ закупят на внутреннем рынке иностранную валюту на 113,1 миллиарда рублей. Объем интервенций зависит от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Интервенции призваны снизить зависимость рубля от колебаний нефтяных котировок и в целом повысить стабильность российской экономики.