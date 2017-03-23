Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами

Минэкономразвития России считает текущий курс рубля к доллару завышенными. Ведомство объяснило это временными факторами, рассказала директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Полина Бадасен, сообщает Reuters.

Укрепление рубля произошло из-за притока капитала в страны с формирующимися рынками в начале этого года, отметила она. «Россия здесь не стала исключением», — добавила Бадасен.

Материалы по теме Легкая слабость Как рубль готовят к девальвации Дилемма Набиуллиной Станет ли Центробанк мешать укреплению рубля

Второй причиной стала сезонность текущего счета платежного баланса России, которая сейчас складывается в пользу укрепления рубля, потому что традиционно импорт в первые месяцы года ниже, чем в последующие.

По ее мнению, все перечисленные факторы носят временный характер. «Также, по нашим оценкам, не следует говорить об однозначном негативном воздействии укрепления курса рубля на российскую промышленность», — сказала Бадасен.

В Совете Федерации считают, что для обеспечения стабильности валютного рынка Банку России следует заморозить обменный курс рубля.

20 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что курс рубля к доллару должен быть ниже текущего на 10-12 процентов. В конце января Минфин уже называл курс рубля завышенным и предлагал девальвировать национальную валюту на 10 процентов.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и ЦБ проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.