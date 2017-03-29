ВТБ спрогнозировал подорожание доллара до 63 рублей

В среднесрочной перспективе курс доллара поднимется до 62-63 рублей. Об этом в среду, 29 марта, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев, передает Rambler News Service.

«Ощущение, что фундаментально цены на нефть должны быть ближе к 45 долларам за баррель, чем к 55. Это подтолкнет курс наверх, в среднесрочной перспективе мы говорим об уровне 62-63 рубля к доллару», — приводит агентство его слова.

Нефтяные котировки могут оказаться под давлением из-за наращивания добычи в странах Персидского залива. Кроме того, на них повлияет размораживание месторождений на Аляске, а также увеличения производства сланцевого сырья.

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Ранее 29 марта главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в среднем в 2017 году доллар будет стоить 62 рубля.

«При этом российская валюта, как и раньше, зависит от нефтяных цен. Россия, конечно, много чем может торговать, но основные ее товары — это по-прежнему нефть и газ», — констатировал он.

Ранее, 24 марта, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что ситуация на российском валютном рынке остается стабильной. Она также отметила, что регулятор не будет отказываться от плавающего курса рубля, введенного в 2014 году, так как он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам.