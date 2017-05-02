Кудрин предсказал укрепление доллара до 60 рублей

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что рубль будет ослабевать. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС. В среднем в 2017 году курс, по его мнению, составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть.

При этом основной проблемой российской валюты он назвал не избыточно высокий курс, а ее волатильность.

«Я думаю, что при нынешней цене около 56 доллара за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее, — сказал он. — Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет».

Что касается цен на нефть, по мнению Кудрина, что в ближайшие пять лет они будут колебаться в диапазоне 40-60 долларов за баррель. «Это будет период установления нового равновесия», — отметил он. В то же время он подчеркнул, что даже если цена на нефть упадет ниже 40 долларов, то Россия все равно сможет поддерживать необходимый уровень бюджетных расходов. Взять недостающие средства, считает Кудрин, помимо федеральных фондов, можно на долговом рынке.

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В конце апреля сходную точку зрения на перспективы курса рубля высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар. При этом, по его мнению, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику.

С начала года рубль укрепился к доллару на 8,5 процента, а за 2016 год рост курса рубля к доллару составил 15,2 процента. В базовом сценарии прогноза Минэкономразвития до 2020 года прописано, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года — 70,8 рубля.