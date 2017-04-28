ВШЭ констатировала возвращение экономики России к стагнации

В начале 2017 года экономика России после короткого оживления вновь оказалась в стагнации. Об этом говорится в бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ.

«Последствия рецессии 2015-2016 годов еще не преодолены, а модель устойчивого долгосрочного роста также пока не сформировалась», — пишут аналитики. В начале года к слабому внутреннему спросу прибавился эффект укрепления реального курса рубля, отмечают они.

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По данным Банка России, к концу марта реальный эффективный курс рубля укрепился по сравнению с декабрем 2016 года на 5,4 процента. «В среднем за первый квартал относительно предыдущего квартала он вырос на 9,2 процента, а относительно первого квартала 2016 года примерно на треть, фактически "съев" всю девальвационную фору», — указывают эксперты.

Текущее укрепление российской валюты, скорее всего, носит временный характер, поскольку происходит на фоне стабилизации цен на нефть и может быть вызвано краткосрочными факторами, подчеркивают они.

27 апреля вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что постепенное снижение ключевой ставки Банка России выведет рубль к равновесному курсу. Равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар, отметил он.

В середине месяца Банк России ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. Целевой вариант развития предполагает увеличение объема отечественной экономики в 2018 году на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.