Помощник Путина раскритиковал прогноз правительства по экономическому росту

Прогнозируемый правительством России рост ВВП в 1,5 процента в 2018-2020 годах не отвечает поставленным президентом задачам по выходу отечественной экономики на темпы, превышающие среднемировые. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил помощник главы государства Андрей Белоусов, сообщает «Интерфакс».

Он сообщил, что правительство поручило Минэкономразвития доработать макропрогноз. «Председатель правительства дал поручение на заседании еще поработать с этим прогнозом для более полного учета мер, которые принимает правительство для ускорения темпов экономического роста», — сказал он.

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13 апреля правительство одобрило основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2018-й и плановый период 2019-2020 годы. Целевой сценарий подразумевает реализацию готовящегося плана действий правительства по ускорению экономического роста. В базовом сценарии рост ВВП России ожидается на уровне 2 процентов в 2017-м и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. В целевом варианте отечественная экономика 2018 году увеличится на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

Днем ранее Банк России ухудшил ожидания по росту ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, в нынешнем году российский ВВП увеличится на 1,7 процента.