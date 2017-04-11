Кудрин спрогнозировал рост ВВП России на 3,6 процента к 2020 году

Рост экономики России в 2020 году в целевом сценарии составит 3,6 процента, в инерционном — два процента. Такой прогноз глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин опубликовал в своем Twitter.

В нынешнем году отечественный ВВП по инерционному и целевому сценарию увеличится на 1,7 процента, в 2018-м — на 1,8 и 2,7 процента соответственно, в 2019-м — на 1,9 и три процента, следует из материалов ЦСР.

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По данным Росстата, экономика вернулась к росту в четвертом квартале 2016 года — ВВП увеличился на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.

Самый консервативный прогноз по росту ВВП у Банка России: 1-1,5 процента в 2017-2018 годах, 1,5-2 процента в 2019 году.