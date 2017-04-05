Греф пошутил о российской экономике и Росстате

Президент Сбербанка Герман Греф пошутил о росте российской экономики, увязав его с вопросом подчинения Росстата. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

По его словам, макроэкономика очень консервативна и поменять в ней что-либо тяжело. «Хотя можно поменять — например, цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат», — приводит агентство слова Грефа.

«Но если серьезно, то цифру 2019 года мне бы уже тяжело было прогнозировать, потому что, на мой взгляд, конечно, уже многое будет зависеть от того, какая команда правительства придет в 2018 году. И опять-таки потребуется время, чтобы задать новую инерцию экономике», — добавил президент Сбербанка.

Ранее 5 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика России вошла в новую стадию роста.

4 апреля президент России Владимир Путин распорядился передать Росстат в ведение Минэкономразвития. Мера призвана улучшить государственное управление в сфере статистического учета и повысить ее эффективность.

В марте Орешкин раскритиковал данные Росстата о динамике основных макропоказателей в феврале. По его мнению, они не являются репрезентативными по фундаментальным и по техническим причинам.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.