Орешкин увидел новую стадию роста российской экономики

Экономика России вошла в новую стадию роста, но для его ускорения нужно провести ряд реформ. Об этом в среду, 5 апреля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

«Если посмотреть на цифры начала года — потребление электроэнергии растет на 2 процента, грузооборот — на 4-6 процентов. Сегодня был опубликован индекс PMI (индекс деловой активности — прим. «Ленты.ру») — этот показатель находится на многолетних максимумах», — сказал чиновник.

По его мнению, рост экономики в 2017 году «будет неплохим». Орешкин также отметил, что экономическая политика должна повернуться лицом к инвестиционному процессу.

3 марта глава Минэкономразвития сказал, что Россия выходит на новый цикл экономического роста.

Согласно данным Росстата, экономика вернулась к росту в четвертом квартале 2016 года — ВВП увеличился на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.