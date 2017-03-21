Реальные доходы россиян сократились на четыре процента

Реальные располагаемые доходы россиян в феврале сократились на 4,1 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщается в докладе Росстата. В январе, для сравнения, рост составил 8,1 процента. В целом за два месяца располагаемые доходы выросли на 1 процент.

При этом, как отмечает ТАСС, министр экономического развития Максим Орешкин подверг сомнению данные Росстата. По его словам, статистика за февраль является нерепрезентативной по фундаментальным и техническим причинам.

Он отметил, что база прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные. В итоге данные за январь и февраль текущего года могут быть в дальнейшем значительно пересмотрены.

Реальные доходы россиян падают последние три года. В 2016 году снижение составило 5,9 процента, в 2015 году — 3,2 процента, в 2014 году — 0,7 процента.

Согласно исследованию РАНХиГС, доля россиян, имеющих сбережения, за 2016 год упала на треть, с 55 до 40 процентов.