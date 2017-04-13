Медведев увидел возможности для восстановления экономики

Рост ВВП России в 2017 году на два процента откроет перспективы для инвестирования и развития промышленности. Об этом в четверг, 13 апреля, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«На сегодня мы уже видим возможности для восстановления инвестиционного спроса, развития машиностроения, строительства и других секторов экономики», — сказал он. Рост ВВП, по прогнозу Минэкономразвития, оценивается в два процента, добавил глава правительства.

При этом Медведев призвал правительство быть максимально аккуратным в оценках макроэкономической ситуации. Он напомнил, что кабинет министров рассматривает сценарные условия макроэкономического развития России до 2020 года. «Это набор гипотез, предположений по поводу того, как будет вести себя мировая и российская экономика. На их основе нам затем предстоит принимать бюджетные решения», — отметил премьер-министр.

12 апреля Банк России ухудшил прогноз роста экономики в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, в нынешнем году российский ВВП увеличится на 1,7 процента.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017-м на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.