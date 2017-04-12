Банк России ухудшил прогноз по росту ВВП

Банк России ухудшил прогноз роста экономики в первом полугодии 2017 года. Информация об этом опубликована в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды».

Оценка роста отечественного ВВП в первом квартале 2017-го по сравнению с четвертым кварталом прошлого года снижена с 0,6 до 0,5 процента. Прогноз по второму кварталу также ухудшен с 0,8 до 0,6 процента.

Изменение не связано с февральской макроэкономической статистикой, отмечается в материалах регулятора. «Скорее, модельные оценки ранее завышали динамику ВВП в ближайшие кварталы под влиянием оптимистичных значений опережающих индикаторов и теперь корректируются в сторону более реалистичных значений по мере поступления новых статистических данных», — поясняется в документе.

В текущем году отечественная экономика вырастет на два процента, а средняя цена на нефть будет колебаться в пределах 50-51 доллара за баррель, считают в Банке России.

По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, в нынешнем году российский ВВП увеличится на 1,7 процента.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017-м на 0,6 процента. При этом в ведомстве планируют пересмотреть ожидания по увеличению экономики в нынешнем году в три раза — до двух процентов.