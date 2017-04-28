Орешкин спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Министр экономического развития России Максим Орешкин прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает Rambler News Service.

Банк России реагирует на замедление инфляции и сохранение крепкого курса рубля, отметил он. «Ожидаю продолжения смягчения денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы, как по каналу реальных процентных ставок, так и обменного курса», — сказал Орешкин.

Материалы по теме Железная Эльвира Как и за что критиковали главу Банка России «Разумеется, это обрушит рубль» Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год

ЦБ необходимо внимательно оценивать риски, так как его главной целью является не достижение определенного уровня инфляции в текущем году, а долгосрочная ценовая стабильность, предсказуемость роста цен для населения и бизнеса, указал глава Минэкономразвития.

28 апреля совет директоров ЦБ решил снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 9,25 процента годовых. Регулятор отметил приближение инфляции к целевому уровню в четыре процента и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий. Также на решение повлияло восстановление экономической активности.

24 марта ЦБ понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,75 процента годовых.