Цены на нефть упали до мартовского уровня

Мировые цены на нефть опустились до уровня конца марта нынешнего года. Об этом в четверг, 4 мая, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

К 11:00 мск цена июльских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 0,95 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 50,31 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти WTI опустилась на 0,96 процента до 47,38 доллара.

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По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в стране снизились за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 0,9 миллиона баррелей до 527,8 миллиона баррелей.

«Инвесторы внимательно следят за приверженностью добытчиков глобальному нефтяному пакту о сокращении добычи, а также ждут сигналов о его продлении на второе полугодие 2017 года. Между тем добыча нефти в США растет одиннадцатую неделю подряд», — пишет агентство Reuters.

2 мая министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил, что указ президента США Дональда Трампа о расширении промысла нефти и газа на шельфе США означает конец эры добычи сланцевой нефти.

Президент Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров. На этой территории может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до девяти триллионов кубометров газа.