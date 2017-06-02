Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка

Соглашение ОПЕК и присоединившихся стран дает рынку нефти передышку, но вряд ли приведет к долгосрочной стабилизации. Такое мнение высказал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на саммите глав энергетических компаний в рамках ПМЭФ-2017. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ТАСС.

«Так называемая договоренность ОПЕК и стран не-ОПЕК, основной вклад в которую вносят Саудовская Аравия и Россия, дает рынку передышку, но это сложно считать системными мерами, эффект от которых приведет к долгосрочной стабилизации», —цитирует агентство Сечина.

Глава «Роснефти» напомнил о том, что ряд крупных производителей, которые не участвуют в данных договоренностях, активно используют конъюнктуру для усиления собственной рыночной позиции. Это создает предпосылки скорее «для новой нестабильности, нежели для выхода на траекторию», отметил Сечин.

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Он также заявил, что достигнутая цена нефти в 50 долларов за баррель полезна для госбюджета и компаний, но это состояние рынка не является устойчивым. По его словам, аналитики уже рассматривают сценарии с ценовыми параметрами 50, 40 и даже 30 долларов за баррель.

Накануне цены на нефть на мировых биржах упали более чем на четыре процента после продления соглашения об ограничении добычи на девять месяцев. Инвесторы были разочарованы тем, что ОПЕК и присоединившиеся страны не решились на более масштабное сокращение производства.