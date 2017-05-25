ОПЕК продлила соглашение об ограничении нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на участника совещания.

Цель продления сделки — устойчивое восстановление нефтяных котировок. Позднее члены картеля обсудят с представителями стран, в него не входящих, возможность пролонгации соглашения.

Ранее 25 мая министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что оптимальным для картеля уровнем цен является 55-60 долларов за баррель.

По информации на 13:40 мск, стоимость нефти марки Brent составила 53,24 доллара за баррель. Это на 1,3 процента меньше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.