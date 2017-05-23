Эксперты усомнились в способности ОПЕК поднять нефтяные цены

Организация стран-экспортиров нефти (ОПЕК) на встрече 25 мая одобрит продление глобального соглашения о сокращении добычи, но на стоимости сырья эта сделка не скажется. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Лентой.ру».

«Вероятность того, что соглашение продлят, очень большая. А вот насколько это повлияет на баланс спроса и предложения, есть сомнения», — отметил партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. По его словам, некоторые участники сделки готовы насытить рынок нефтью, в частности, Ирак и Казахстан.

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«В Казахстане заявляют о готовности поддержать договоренности и одновременно собираются на четверть увеличить экспорт по системе Каспийского трубопроводного консорциума. Это значительный объем. В общем, уверенности в эффективности такой договоренности нет никакой», — продолжает Крутихин.

Он прогнозирует, что в 2017 году и начале 2018-го предложение на рынке нефти будет выше спроса, а ее стоимость — около 45 долларов за баррель.

Аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовой отрасли Андрей Полищук утверждает, что в текущих котировках уже заложено продление глобальной сделки по сокращению производства. «Соответственно, если соглашение будет заключено, то цены будут плюс-минус на нынешнем уровне, может быть, чуть вырастут», — полагает он.

Нефть марки Brent в понедельник, 22 мая, торговалась в диапазоне 53,70-54,35 доллара за баррель.

Россия — один из ключевых участников сделки по снижению производства между ОПЕК и независимыми производителями. В конце 2016 года они достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В Москве заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.