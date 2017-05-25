ОПЕК назвала оптимальный уровень цен на нефть

Стоимость нефти в 55-60 долларов за баррель является оптимальной для Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в четверг, 25 мая, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает ТАСС.

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«Для всех членов ОПЕК, как я понимаю, цена в районе 55, максимум 60 долларов за баррель является оптимальной на данном этапе», — приводит агентство его слова.

По информации на 12:10 мск, стоимость нефти марки Brent составила 53,93 доллара за баррель (это на 0,15 процента ниже, чем при закрытии предыдущих торгов). Цены колеблются на фоне ожидания принятия окончательного решения о продлении глобальной сделки по сокращению добычи. Оно должно быть утверждено 25 мая.

Эксперты, ранее опрошенные «Лентой.ру», считают, что в текущих котировках уже заложено продление соглашения и сильного увеличения цен ждать не стоит.