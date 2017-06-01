Орешкин рассказал о вечной жизни при нефти по 40 долларов

Россия готова жить при цене на нефть 40 долларов за баррель и ниже вечно. Об этом в четверг, 1 июня, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала Bloomberg.

По его словам, сейчас перспективы экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. «Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет 40 долларов за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой 40 долларов за баррель и ниже, это не проблема для нас», — сказал Орешкин.

Цены на нефть упали более чем на четыре процента после продления соглашения об ограничении добычи на девять месяцев. Дело в том, что инвесторы были разочарованы тем, что ОПЕК и присоединившиеся страны не решились на более масштабное сокращение производства. В 15:40 мск фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,28 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 50,62 доллара за баррель.

Ранее 1 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытки искусственно ослабить рубль в долгосрочной перспективе вредны.

В апреле Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей.