ОПЕК и Россия определились с планами по сокращению мировых запасов сырья

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимые производители намерены снизить мировые запасы сырья до среднего уровня за пять лет. Об этом в среду, 31 мая, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает Reuters.

Добиться этого удастся уже в ближайшем будущем, уверен он. «Мы с Россией сошлись во мнении, что по мере достижения цели восстановить баланс мирового спроса и предложения для снижения запасов [нефти] до среднего уровня за пять лет необходимо приложить больше усилий», — сказал Халид аль-Фалих после встречи с российским коллегой Александром Новаком в Москве.

Саудовская Аравия остается верна своей позиции сделать все необходимое для стабилизации мирового рынка нефти, подчеркнул аль-Фалих.

Цены на нефть упали более чем на четыре процента после продления соглашения об ограничении добычи на девять месяцев. Инвесторы были разочарованы тем, что ОПЕК и присоединившиеся страны не решились на более масштабное снижение производства, отмечает агентство.

В 16:30 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,81 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 50,77 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 48,26 доллара за баррель.

30 мая президент России Владимир Путин во время встречи с преемником наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом заявил, что совместные усилия Москвы и Эр-Рияда помогают стабилизировать ситуацию на мировых энергетических рынках.

25 мая ОПЕК и несколько независимых производителей, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года. Некоторые аналитики прогнозируют, что это решение приведет к росту производства сланцевой нефти в США, где количество буровых установок постоянно увеличивается.