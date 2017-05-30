Путин рассказал о действиях России и Саудовской Аравии на рынке нефти

Согласованные действия Москвы и Эр-Рияда позволяют стабилизировать ситуацию на мировом энергетическом рынке. Об этом во вторник, 30 мая, заявил президент России Владимир Путин на встрече с преемником наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы благодарны вам за идеи и за совместную работу по действиям между странами ОПЕК и странами, которые не входят в картель», — сказал Путин.

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По словам Мухаммада бен Салмана, сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией переживают один из наилучших этапов. «Самое главное, что нам удается выстраивать прочный фундамент в том, что касается стабилизации нефтяного рынка и цен на энергоносители. И это предоставляет нам хорошие возможности для дальнейшего построения стратегического будущего», — сказал он.

25 мая Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), крупнейшая доля добычи которой приходится на Саудовскую Аравию, и несколько независимых производителей, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев до марта 2018 года. «Это решение разочаровало некоторых инвесторов, которые ждали, что поставщики нефти решатся на более масштабное сокращение производства ради борьбы с избытком нефти на мировом рынке», — отмечало агентство Reuters. Некоторые аналитики прогнозируют, что это приведет к росту производства сланцевой нефти в США.