Кудрин предрек нефтяным ценам стагнацию до середины 2018 года

Цены на нефть останутся на текущем уровне до середины 2018 года. Такого мнения придерживается глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

По его словам, производители нефти продемонстрировали дисциплину и справились со своими обязательствами. При этом некоторые страны не выполнили, но другие перевыполнили план по сокращению добычи, поэтому в общем удалось добиться стопроцентного результата, оценил он решение ОПЕК о продлении соглашения.

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Кудрин также отметил, что давать прогнозы далее чем до середины 2018 года сейчас очень трудно.

По информации на 15:15 мск, нефть марки Brent стоила 50,88 доллара за баррель. Она подешевела на 1,14 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

25 мая ОПЕК приняла решение продлить соглашение по ограничению нефтедобычи еще на девять месяцев, до марта 2018 года. После этого стоимость нефти начала падать.