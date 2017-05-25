Экваториальная Гвинея вступила в ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла в состав 14 участника — Экваториальную Гвинею. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, передает ТАСС.

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«Добро пожаловать!», — сказал он и пожал руку представителю Экваториальной Гвинеи.

Экваториальная Гвинея подала заявку на вступление в ОПЕК в марте нынешнего года. Доказанные запасы нефти в стране составляют 1,1 миллиарда баррелей, добыча — около 250 тысяч баррелей в сутки.

В состав ОПЕК отныне входят 14 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Экваториальная Гвинея.