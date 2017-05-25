ОПЕК рассмотрит включение Экваториальной Гвинеи в свои ряды

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассмотрит вопрос включения Экваториальной Гвинеи в состав картеля, заявил министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Rambler News Service со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сегодня в Вене проходит заседание ОПЕК и независимых производителей, на котором решится дальнейшая судьба договора о сокращении добычи сырья.

Экваториальная Гвинея подала заявку на вступление в ОПЕК в марте нынешнего года. Доказанные запасы нефти в стране составляют 1,1 миллиарда баррелей, добыча — около 250 тысяч баррелей в сутки.

Тогда же министр энергетики России Александр Новак сообщил, что Россия не рассматривает вопрос о вступлении в ОПЕК. Генсекретарь организации Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что картелю пока достаточно поддержки от России.

В состав ОПЕК входят 13 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Габон, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола.