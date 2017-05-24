Производителям нефти порекомендовали урезать добычу еще на девять месяцев

Комитет по мониторингу сокращения добычи нефти ОПЕК и независимых производителей рекомендовал продлить сделку еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение агентства Bloomberg.

Этого срока будет достаточно для нормализации мировых нефтяных запасов, считают в комитете. Целью соглашения является снижение мировых запасов нефти.

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В комитет по мониторингу входят члены ОПЕК: Алжир, Кувейт и Венесуэла, а также Россия и Оман, не входящие в картель. Саудовская Аравия и Россия уже подписали заявление о рекомендации продления соглашения на девять месяцев.

На фоне переговоров цена нефти Brent сохраняет стабильность, июльский контракт к 16:00 мск подорожал на 0,13 процента, до 54,22 доллара за баррель.

25 мая представители ОПЕК и других нефтедобывающих держав обсудят продление договоренностей о заморозке нефтедобычи.

В конце 2016 года картель и присоединившиеся производители, в том числе Россия, достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.