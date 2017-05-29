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США нарастили количество буровых для добычи сланцевой нефти

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Количество буровых установок в США увеличивается 19-ю неделю подряд, но темпы роста в мае снизились до минимума с октября 2016-го из-за падения цен на нефть. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает Reuters.

За неделю, завершившуюся 26 мая, число буровых увеличилось на две единицы, до 722 установок, по сравнению с 316 в мае прошлого года. Это самый высокий показатель с апреля 2015 года.

Рост буровой активности в США влияет на снижение мировых цен. В 12:30 мск фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,19 процента, до 52,41 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 49,7 доллара за баррель после падения на пять процентов, вызванного решением ОПЕК и независимых производителей продлить соглашение об ограничении добычи.

«Это решение разочаровало некоторых инвесторов, которые ждали, что поставщики нефти решатся на более масштабное сокращение производства ради борьбы с избытком нефти на мировом рынке», — отмечает агентство. Некоторые аналитики прогнозируют, что это приведет к росту производства сланцевой нефти в США.

25 мая нефтедобывающие страны приняли решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти на девять месяцев. Цель договора — устойчивое восстановление нефтяных котировок.

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