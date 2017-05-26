Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже 51 доллара

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель впервые с 15 мая. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает РИА Новости.

Цены продолжили снижение на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях. Стоимость барреля нефти опускалась до 50,89 доллара, отмечает агентство.

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Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась до 48,46 доллара за баррель.

В четверг, 25 мая, нефтедобывающие страны приняли решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Цель продления — устойчивое восстановление нефтяных котировок.