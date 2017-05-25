Минфин поддержал соглашение о продлении ограничения добычи нефти

Минфин России поддерживает продление соглашения об ограничении добычи нефти. Это позволит России пополнить резервы на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Об этом в четверг, 25 мая, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает Reuters.

По его словам, Минфин солидарен с министерством энергетики. «Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран —

производителей нефти», — сказал Силуанов.

Материалы по теме Союз медведя и верблюда Как Россия и ОПЕК снова попытаются толкнуть нефтяные цены вверх

«Минфин рассчитывает использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть», — отметил министр.

Ранее 25 мая Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев.

19 мая Силуанов сообщил, что Минфин внес в правительство предложения по бюджетному правилу с ценой отсечения в 40 долларов за баррель. Суть правила такова: все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти установленного уровня отсечения, направляются не на расходы бюджета, а в резервы.

В конце 2016 года глава Минфина заявил, что дополнительные доходы России в 2017 году от более высокой цены на нефть могут составить около одного триллиона рублей.