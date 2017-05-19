Минфин внес бюджетное правило в правительство

Министерство финансов России внесло в правительство предложения по бюджетному правилу с ценой отсечения в 40 долларов за баррель в реальном выражении, то есть с индексацией на инфляцию мировых валют. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости. Цена будет учитывать индексацию мировых валют.

Суть бюджетного правила такова: все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти установленного уровня отсечения, направляются не на расходы бюджета, а в резервы. Планируется, что бюджетное правило заработает в полную силу с 2019 года, но по сути оно уже применяется, так как министерство финансов с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.

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В середине апреля премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о планах обсудить с членами правительства возможность модификации бюджетного правила в связи с тем, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель.

Предложение повысить цену отсечения до 45 долларов за баррель озвучивал, к примеру, глава ЦСР и бывший руководитель министерства финансов Алексей Кудрин в апреле. «Мы говорим — давайте жить при 40 долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг — 45 долларов за баррель», — отмечал он.

При этом Международный валютный фонд принял точку зрения Минфина. В организации считают, что новое бюджетное правило должно предусматривать более высокий уровень сбережения средств.

17 апреля помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что власти не сомневаются в необходимости установления обновленного бюджетного правила. «Оно уже фактически действует», — сказал он.