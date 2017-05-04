Минфин сократит валютные интервенции в восемь раз

Минфин России в мае купит валюты в восемь раз меньше, чем месяцем ранее из-за переоценки нефтегазовых доходов. Об этом в четверг, 4 мая, сообщило ведомство.

В апреле Минфин направил на покупку валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей, но по итогам месяца полученные сверхдоходы оказались на 46 миллиардов рублей меньше, чем планировалось. В мае прогнозируется получение 54,5 миллиарда рублей дополнительных доходов, отмечается в материалах ведомства.

Материалы по теме Активы судного дня Почему инвесторы начали готовиться к глобальному конфликту Ушли в народ Зачем правительство начало занимать деньги у россиян

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 10 мая по 6 июня 2017 года, составляет 8,5 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

В 13:10 мск курс доллара составлял 57,73 рубля. Он вырос на 34 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на сырье марки Brent упала на 0,77 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 50,39 долларов за баррель. Стоимость барреля нефти WTI опустилась на 0,82 процента до 47,44 долларов.

17 апреля помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что власти не сомневаются в необходимости установления обновленного бюджетного правила. «Оно уже фактически действует», — сказал он.

Минфин и Центробанк России с февраля закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. С 7 февраля по 6 марта объем покупки валюты составил 113,1 миллиарда рублей, с 7 марта по 6 апреля — 70,5 миллиарда рублей.