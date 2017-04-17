Помощник президента заявил о необходимости введения нового бюджетного правила

Российские власти не сомневаются в необходимости установления обновленного бюджетного правила. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил помощник президента России Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

«Оно уже фактически действует», — сказал он. Таким образом Белоусов ответил на вопрос, может ли бюджетное правило быть введено ранее 2019 года.

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По его словам, суть правила состоит в отсечении уровня расходов ценой на нефть в 40 долларов за баррель при том курсе, который заложен в закон о бюджете. «При таком раскладе вокруг бюджетного правила особых сейчас дискуссий нет, и все исходят из того, что его надо вводить как можно быстрее», — добавил Белоусов.

На прошлой неделе в правительстве обсуждали возможность модификации бюджетного правила из-за того, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель.

28 марта глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство в апреле продолжит покупку валюты на внутреннем рынке. «Мы продолжаем использовать наше бюджетное правило, значит, соответственно, будем выходить с покупкой валюты в рамках тех нефтегазовых доходов, которые мы получили», — сказал он.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен Минфин и ЦБ проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. С 7 апреля по 5 мая финансовое ведомство направит на покупку валюты на внутреннем рынке 69,9 миллиарда рублей. Сумма, направляемая на валютные интервенции, рассчитывается как отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от ожидаемой величины.