В ЦБ допустили обвал нефтяных цен до 40 долларов

В краткосрочной перспективе нефтяные котировки могут опуститься до уровня 40-45 долларов за баррель. Об этом в четверг, 13 апреля, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает РИА Новости.

Она также отметила, что укрепление рубля в первом квартале 2017 года в основном было вызвано притоком валютной выручки от внешней торговли.

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По данным на 10:05 мск, эталонный сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE стоил 55,86 доллара за баррель. Цена сырья по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии не изменилась.

12 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о риске, связанном с притоком дополнительных нефтяных доходов. По его словам, если эти средства направить на увеличение бюджетных расходов, инфляция может подняться выше целевого уровня в четыре процента.

Федеральный бюджет на 2017 год сверстан исходя из нефтяных цен в 40 долларов за баррель.