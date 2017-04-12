ОПЕК перевыполнила план сокращения добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в марте сократила добычу нефти больше, чем предусмотрено договоренностями. Это следует из ежемесячного отчета, опубликованного на сайте организации.

По расчетам агентства Reuters, 11 входящих в ОПЕК государств в прошедшем месяце выполнили условия соглашения на 104 процента.

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Картель указал на снижение запасов нефти в феврале и в целом дал положительный прогноз восстановления рынка.

ОПЕК также увеличила прогноз добычи в России в 2017 году с 11,08 миллиона до 11,14 миллиона баррелей в сутки из-за пересмотра производства во втором полугодии.

10 апреля министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что в ближайшее время члены картеля и независимые производители нефти будут лучше соблюдать договор о сокращении добычи, чем несколько месяцев назад. В тот же день сообщалось, что Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами соглашения с ОПЕК.

В декабре 2016-го организация и еще несколько государств договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии нынешнего года. В мае они будут обсуждать возможность продления этого соглашения.