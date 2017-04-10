Кувейт заметил растущую дисциплину в рядах ОПЕК

В ближайшее время члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и независимые производители нефти будут лучше соблюдать договор о сокращении добычи, чем несколько месяцев назад. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук (Essam al-Marzouq), сообщает Reuters.

В январе участники пакта выполнили договоренности на 87 процентов, в феврале — примерно на 94 процента, сообщил он.

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По мнению министра, мировые запасы нефти постепенно снижаются. Это может поддержать рынок в ближайшие месяцы, считает он.

10 апреля «Коммерсантъ» писал, что Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами сделки с ОПЕК по сокращению производства нефти. Хотя окончательных выводов еще нет, сделка отсутствует в прогнозах Минэкономразвития после 1 июля, отмечает издание.

17 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что члены картеля намерены продлить сделку по сокращению на второе полугодие 2017 года.

Следующее заседание Организации состоится 25 мая в Вене.

ОПЕК и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.