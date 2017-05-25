Новак назвал комфортным для России уровень цен на нефть

Текущий уровень цен на нефть достаточно комфортен для России, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Минэнерго Александр Новак, комментируя продление соглашения по сокращению добычи, достигнутое в Вене. Его слова приводит РИА Новости.

«На мой взгляд, сегодняшний диапазон 50-60 и плюс 60 долларов [за баррель] — это те цены, которые, на наш взгляд, позволяют учитывать интересы бюджета, компаний», — отметил министр.

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Новак считает, что срок действия соглашения может быть как продлен, так и сокращен. «Мы рассмотрели очень много разных вариантов и пришли к выводу, что девять месяцев — это наиболее оптимальный вариант. У нас есть возможность мониторить ситуацию и принимать разные решения как в сторону увеличения срока, так и в сторону сокращения», — сказал он.

При этом, по его словам, продление соглашения еще на девять месяцев позволит убрать с рынка 1,7 миллиона баррелей излишка и пройти период низкого спроса. «С рынка уйдет 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что позволит в более короткие сроки обеспечить балансировку рынка, стабилизацию, снижение остатков», — сказал Новак.

Министр отметил, что срок продления на девять месяцев оптимален. «Он позволяет пройти период низкого спроса, когда зимой на рынке спрос со стороны потребителей падает по отношению к летнему периоду на уровень около 2 миллионов баррелей [нефти в сутки]. Поэтому наиболее оптимально пройти этот период, и при росте спроса в первом полугодии действие соглашения может быть закончено», — пояснил глава Минэнерго.

Ранее в четверг, 25 мая, нефтедобывающие страны приняли решение продлить соглашение об ограничении добычи нефти еще на девять месяцев. Цель продления — устойчивое восстановление нефтяных котировок.

На фоне ожидаемого продления соглашения нефтяные котировки опустились. Цена нефти Brent, по данным биржи ICE, понизилась на 5,4 процента и составляет 51,17 доллара за баррель.