Глава «Роснефти» подтвердил возможность мирового соглашения с АФК «Система»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, участвующий в работе Петербургского финансово-экономического форума (ПМЭФ), заявил о возможности заключения мирового соглашения с АФК «Система» по компании «Башнефть». Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Акции АФК «Система» на этой новости на ММВБ утром подскочили на 9,2 процента.

Месяц назад Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест». Первое заседание суда по этому делу назначено на 6 июня.

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«Мы подали иск о возврате энергетических активов. Прямые потери 106 миллиардов рублей, но если возьмем курсовые разницы, то может и 180 миллиардов рублей. Эту позицию поддерживает и правительство Башкирии, и миноритарные акционеры. Мы обязаны защищать интересы всех акционеров», — так прокомментировал ситуацию Сечин.

Аналитики Citi назвали «базовым сценарием» неблагоприятное для АФК«Система» решение суда по иску «Роснефти».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей.

