Суд назначил дату рассмотрения иска «Роснефти» к АФК «Система»

Арбитражный суд Башкирии назначил дату рассмотрения иска «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 106,6 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Заявление принято к производству и будет рассмотрено 6 июня.

«Роснефть» подала в два аналогичных иска в московский и башкирский арбитраж, касающихся ущерба, нанесенного компании «Башнефть» прежним собственником — АФК «Система». Однако Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать заявление нефтяного холдинга, сославшись на то, что этим делом должен заниматься суд в Уфе, где зарегистрирована «Башнефть».

15 мая полпред президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич призвал правоохранительные органы в случае подтверждения обвинений в адрес АФК «Система» сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц и возместить финансовый ущерб.

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев пояснял, что иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива. В «Системе» считают требования истцов необоснованными.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила у государства 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации, перечислив на счета федерального казначейства 329 миллиардов рублей. 13 октября, на следующий день после закрытия сделки, «Башнефть» возглавил вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. Александр Корсик, который занимал этот пост с 2011 года, досрочно ушел в отставку. Совет директоров компании также полностью сменил правление, назначив на освободившиеся места менеджеров «Роснефти».

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.