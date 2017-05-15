Полпред президента призвал наказать виновных в финансовых проблемах «Башнефти»

Представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич призвал правоохранительные органы в случае подтверждения обвинений в адрес бывшего собственника «Башнефти» — АФК «Системы» сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц, и возместить доказанный следствием и судом финансовый ущерб, понесенный компанией и налоговой системой России. Об этом сообщает «Российская газета».

Сделать это, подчеркнул представитель президента, необходимо, поскольку «Башнефть» является не только крупнейшим налогоплательщиком Башкирии, но и основным социальным партнером региона, финансирующим ряд важных социальных проектов.

Михаил Бабич пояснил, что за прошедшие полгода новым руководством «Башнефти» был проведен полномасштабный аудит компании. «В результате поданы иски в суд, в которых указаны возможные суммы ущерба и схемы, которые применялись в компании», — рассказал он. .

Как поясняет издание, многие эксперты считают, в частности, что целью реорганизации «Башнефти» был вывод финансовых средств из компании и устранение косвенного владения «Башнефти» над «Башкирской электросетевой компанией», а также владение над «Уфаоргсинтез» за счет вывода указанных обществ из-под контроля компании с сохранением дивидендов от их деятельности.

Также эксперты считают, что реорганизация «Башнефти» проходила на заведомо невыгодных для нее условиях: повлекла массовую продажу миноритарными акционерами своих акций и обязала «Башнефть» выкупить такие акции. Сумма расходов составила 12,5 миллиарда рублей.

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В результате реорганизации «Башнефть» лишилась энергетических, логистических и нефтесервисных активов (по некоторым данным, выведенные из состава компании нефтесервисные активы были проданы за четыре миллиарда рублей, хотя стоили вдвое больше). Эксперты считают, что подобные действия АФК «Системы» не только нанесли финансовый ущерб «Башнефти», но и повлекли за собой инфраструктурную зависимость компании.

Один из акционеров «Башнефти», крупнейший инвестиционный фонд Prosperity Capital также имеет ряд вопросов по поводу действий «Системы», касающихся некоторых сделок. Приведем примеры лишь некоторых из них. Так, цену здания, купленного «Башнефтью» у АФК «Системы» за 3,4 миллиарда рублей, фонд считает завышенной. А вот продажу 50 процентов акций компании «Финансовый альянс», занимающейся железнодорожными перевозками, за ту же стоимость в 3,4 миллиарда рублей, напротив, заниженной. Вызывает вопросы и долг АФК «Системы» перед «Башнефтью» на сумму 36,7 миллиарда рублей, который попросту «растворился», отмечает издание.

2 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

