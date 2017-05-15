Бизнес
 

Полпред президента призвал наказать виновных в финансовых проблемах «Башнефти»

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Бабич
Михаил Бабич

Представитель президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич призвал правоохранительные органы в случае подтверждения обвинений в адрес бывшего собственника «Башнефти» — АФК «Системы» сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных лиц, и возместить доказанный следствием и судом финансовый ущерб, понесенный компанией и налоговой системой России. Об этом сообщает «Российская газета».

Сделать это, подчеркнул представитель президента, необходимо, поскольку «Башнефть» является не только крупнейшим налогоплательщиком Башкирии, но и основным социальным партнером региона, финансирующим ряд важных социальных проектов.

Михаил Бабич пояснил, что за прошедшие полгода новым руководством «Башнефти» был проведен полномасштабный аудит компании. «В результате поданы иски в суд, в которых указаны возможные суммы ущерба и схемы, которые применялись в компании», — рассказал он. .

Как поясняет издание, многие эксперты считают, в частности, что целью реорганизации «Башнефти» был вывод финансовых средств из компании и устранение косвенного владения «Башнефти» над «Башкирской электросетевой компанией», а также владение над «Уфаоргсинтез» за счет вывода указанных обществ из-под контроля компании с сохранением дивидендов от их деятельности.

Также эксперты считают, что реорганизация «Башнефти» проходила на заведомо невыгодных для нее условиях: повлекла массовую продажу миноритарными акционерами своих акций и обязала «Башнефть» выкупить такие акции. Сумма расходов составила 12,5 миллиарда рублей.

В результате реорганизации «Башнефть» лишилась энергетических, логистических и нефтесервисных активов (по некоторым данным, выведенные из состава компании нефтесервисные активы были проданы за четыре миллиарда рублей, хотя стоили вдвое больше). Эксперты считают, что подобные действия АФК «Системы» не только нанесли финансовый ущерб «Башнефти», но и повлекли за собой инфраструктурную зависимость компании.

Один из акционеров «Башнефти», крупнейший инвестиционный фонд Prosperity Capital также имеет ряд вопросов по поводу действий «Системы», касающихся некоторых сделок. Приведем примеры лишь некоторых из них. Так, цену здания, купленного «Башнефтью» у АФК «Системы» за 3,4 миллиарда рублей, фонд считает завышенной. А вот продажу 50 процентов акций компании «Финансовый альянс», занимающейся железнодорожными перевозками, за ту же стоимость в 3,4 миллиарда рублей, напротив, заниженной. Вызывает вопросы и долг АФК «Системы» перед «Башнефтью» на сумму 36,7 миллиарда рублей, который попросту «растворился», отмечает издание.

2 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мутная нефть
Торги акциями АФК «Система» на Московской бирже возобновлены после приостановки
Работе бывшего менеджмента «Башнефти» дадут правовую оценку
«Башнефть» передумала исследовать привлекательность своего бренда
Последние новости
Порошенко назвал «безвиз» преодолением последствий Переяславской рады 1654 года
В МИД подтвердили сообщения об убийстве женщины и ребенка сотрудником ведомства
«Хор русской армии» исполнил «Девочку» Басты
Британский депутат Хиппи посоветовал шестикласснице проваливать в Шотландию
Обнародованы подробности первого пуска американской сверхтяжелой ракеты
Сто московских гостиниц «пририсовали» себе звезды
Умерла народная артистка России Ирина Карташева
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
07:00 Сегодня

«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»

Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home
09:33 25 апреля 2017

Аналитики оценили дивиденды «Роснефти»

18:32 14 мая 2017

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал выпуск панда-бондов «РУСАЛа»

15:43 25 апреля 2017

«МегаФон» подвел итоги первой пятилетки работы LTE в России

Бизнес
 — 
17:14 10 мая 2017

Услышать коммерсанта

Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
14:02 25 апреля 2017

«Ингеоком» предложило лучшую цену на строительство новых участков метро в Москве

18:32 14 мая 2017

Глава МВФ объявила чай инструментом сотрудничества между людьми

11:11 14 мая 2017

Миллер доложил о строительстве «Силы Сибири» с опережением графика

Бизнес
 — 
06:58 9 мая 2017
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.

Советская техника против вермахта

Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
13:52 25 апреля 2017

Предприниматели ДФО высоко оценили возможности портала Бизнес-навигатора МСП

13:07 14 мая 2017

Закрытие фабрики Roshen в Липецке оказалось консервацией

17:15 12 мая 2017

Немецкий производитель автокомпонентов передумал строить завод в России

Россия
«Неравенство — это про тебя»
Много ли в России бедных и далеко ли им до нищеты
Михаил ЮревичПобег с препятствиями
Где российские политики скрываются от правосудия
Шестеро детей в Свердловской области отравились найденными в лесу лекарствами
Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года
Герасичкин и Лимпопо
Как бывшему военному удалось создать один из лучших зоопарков России
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Тулой
Тела застреленных двух взрослых и ребенка найдены в московской квартире
Все материалы
Мир
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
Хасан РуханиГонка с препятствиями
Президентская кампания в Иране оказалась полна неожиданностей
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
В Турции перевезли 550-летний мавзолей ради строительства дамбы
Reuters сообщило об интенсивной стрельбе в двух городах Кот-д'Ивуара
Иванка ТрампТрамп-героиня
Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоРазвод по-украински
Почему Порошенко назвал «безвиз» окончательным разрывом отношений с Россией
Порошенко назвал «безвиз» преодолением последствий Переяславской рады 1654 года
В ДНР обвинили «Правый сектор» в обстреле Авдеевки
Десять человек пострадали при обрушении карусели в Киргизии
Климкин рассказал о желании США давить на Россию
Порошенко прокомментировал возможное участие в следующих президентских выборах
Порошенко осудил сына за кофту с надписью «Russia»
Все материалы
Финансы
Хаос на полставки
Как загадочный инвестор 50 Cent готовится к финансовой катастрофе
Сергей Хестанов: «Рубль подешевел на 1000 процентов»
В какой валюте лучше хранить свои сбережения
...или Прерванный полет
Как Высоцкий стал чайным королем Российской империи
Эксперты Центробанка рассказали о рисках занижения курса рубля
Нефть подскочила на заявлениях России и Саудовской Аравии
ЦБ сообщил о массовой хакерской атаке на российские банки
Путин рассказал о повышении реальных доходов россиян
Все материалы
Бизнес
«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»
Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home
Леонид Хазанов: Окно в будущее
О свете, тепле и красоте алюминиевого профиля
Ласточки на экспорт
Отечественные автомобили, популярные за рубежом
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал выпуск панда-бондов «РУСАЛа»
Полпред президента призвал наказать виновных в финансовых проблемах «Башнефти»
Услышать коммерсанта
Зачем московские власти сохраняют налоговые льготы для бизнеса
Глава МВФ объявила чай инструментом сотрудничества между людьми
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
СМИ сообщили об убийстве жены и дочери сотрудником МИД в Москве
Боевика ликвидировали при перестрелке в пригороде Махачкалы
В Совбезе оценили сирийскую кампанию
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Все материалы
Наука и техника
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Нейромодом в глаз
Легендарная серия Half-Life обрела достойное продолжение: рецензия на Prey
Стабильность царя Николая
Как «весна народов» 1848 года навсегда изменила Россию
Toyota начала финансировать создание летающего автомобиля
Обнародованы подробности первого пуска американской сверхтяжелой ракеты
НАСА показало пострадавший от древнего наводнения участок Марса
Найдено 152 новых решения ньютоновской задачи трех тел
Все материалы
Спорт
Стипе Миочич (справа)Хорватский Емельяненко
Как Стипе Миочич остался самым сильным человеком на планете
Пожарный против Цыгана и непобедимая полячка
Миочич и Дос Сантос сойдутся в реванше, Енджейчик защитит титул на UFC 211
Тренер сборной США признал Россию одной из сильнейших команд на ЧМ по хоккею
Шарапова поднялась на 47 позиций в рейтинге WTA
ЧМ-2017 по хоккею обогнал прошлогодний турнир в России по посещаемости матчей
Сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на «Джиро д'Италия»
Абрамович вложил в «Челси» три миллиарда фунтов за 14 лет
Все материалы
Культура
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
«Если хочешь зарабатывать — ты должен быть Дарьей Донцовой»
Как бесплатно издать книгу и стать знаменитым
Сальвадор СобралВзял и Собрал
Лучшие моменты «Евровидения-2017» в Киеве
«Хор русской армии» исполнил «Девочку» Басты
Умерла народная артистка России Ирина Карташева
Исполнитель роли Шелдона из «Теории Большого взрыва» вышел замуж
Кэти Перри обсыпалась мукой в новом клипе и призвала фанатов лить на себя воду
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты меня не ищи
Как Европа потратила сотни миллионов в попытках победить Google
«Это самая массовая атака в истории»
Кто стоит за заразившим весь мир и проникнувшим в сети МВД вирусом-вымогателем
Латиноамериканский беспредел
Некогда цветущая Венесуэла захлебывается в нищете, преступности и безработице
Пользователей сети научили маскироваться под трубу для побега от полиции
Зависающий на крыше пес очаровал соцсети
Неизвестные попытались завладеть деактиватором вируса-вымогателя WannaCry
Андрея Малахова вызвали на рэп-дуэль из-за конфликта на «Пусть говорят»
Все материалы
Ценности
Что с лицом?
Как оставаться красивой, несмотря на солнце, ветер и капризы погоды
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Немцы придумали для женщин обувь со сменными каблуками
Ferrari соберет новый гиперкар к 2022 году
M.A.C создал лайнер для «идеальных» стрелок
Бренд Swatch предложил часы с механизмом из 51 детали
Небогатая молодежь создала дизайн кроссовок для Reebok Classic
Все материалы
Путешествия
Сочинское межсезонье
Что делать в олимпийской столице, пока Центральную Россию накрывают снег и град
Рай на Амуре
Зачем ехать в Хабаровский край и почему его невозможно не полюбить
Мини-лошади помогут пассажирам американского аэропорта бороться со стрессом
Сто московских гостиниц «пририсовали» себе звезды
Самое дешевое российское жилье на Airbnb оценили в 571 рубль
Ни разу не летавшая за 28 лет авиакомпания объявила о новых рейсах
Турецкая полиция выставила туристов из арендованной на Airbnb квартиры
Все материалы
Из жизни
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Хозяйку компании по уборке топлес поймали на воровстве нижнего белья
Третий из пяти новорожденных близнецов скончался в Ереване
Пятно на счастье
Девушки с необычной внешностью захватывают модельный мир
Американка за 10 минут отыскала в парке алмаз весом 2,65 карата
Все материалы
10 машин, которые смогли вернуться
Удачные (и не очень) примеры возрождения культовых моделей
25 самых популярных машин России
Список самых продаваемых автомобилей в апреле 2017 года
Вагон в доспехах
Тестируем новый Volvo V90 Cross Country в горах южной России
Самый популярный сэконд-хэнд в России
Автомобили, которые пользовались наибольшим спросом на вторичке в 2017 году
Skoda частично показала замену Yeti
Появились фотографии обновленной «Креты» для Китая
Старую и новую Toyota Corolla столкнули в краш-тесте
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы