Торги акциями АФК «Система» на Московской бирже возобновлены после приостановки

Торги акциями АФК «Система» на Московской бирже с 11:03 по московскому времени возобновлены после приостановки с 10:33 по московскому времени. Причина прекращения торгов — падение стоимости бумаг в ходе сессии более чем на 26 процентов, до 16,4 рубля за одну акцию, сообщается на сайте биржи.

С 10:33 по московскому времени биржа сообщила о проведении торгов акциями АФК «Система» в режиме основных торгов Т+ в виде дискретного аукциона, передает ТАСС. Дискретный аукцион был объявлен из-за падения котировок более чем на 20 процентов в течение 10 минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В начале торгов акции компании подешевели до 16,62 рубля, что стало минимальным показателем с ноября 2015 года.

В 11:33 Московская биржа завершила дискретный аукцион и возобновила торги акциями АФК «Система». «Торги обыкновенными акциями АФК "Система" (государственный регистрационный номер 1-05-01669-A, торговый код — AFKS), включенными в базу расчета индекса ММВБ, допущенными к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская Биржа", 3 мая 2017 года с 11:03 мск во всех режимах торгов Секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту», — цитирует Rambler News Service сообщение биржи.

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Акции АФК «Система» резко подешевели на открытии торгов на фоне сообщений о том, что 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.