Бизнес
 

Торги акциями АФК «Система» на Московской бирже возобновлены после приостановки

Перейти в «Мою Ленту»

Торги акциями АФК «Система» на Московской бирже с 11:03 по московскому времени возобновлены после приостановки с 10:33 по московскому времени. Причина прекращения торгов — падение стоимости бумаг в ходе сессии более чем на 26 процентов, до 16,4 рубля за одну акцию, сообщается на сайте биржи.

С 10:33 по московскому времени биржа сообщила о проведении торгов акциями АФК «Система» в режиме основных торгов Т+ в виде дискретного аукциона, передает ТАСС. Дискретный аукцион был объявлен из-за падения котировок более чем на 20 процентов в течение 10 минут подряд в ходе торговой сессии от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В начале торгов акции компании подешевели до 16,62 рубля, что стало минимальным показателем с ноября 2015 года.

В 11:33 Московская биржа завершила дискретный аукцион и возобновила торги акциями АФК «Система». «Торги обыкновенными акциями АФК "Система" (государственный регистрационный номер 1-05-01669-A, торговый код — AFKS), включенными в базу расчета индекса ММВБ, допущенными к торгам на фондовом рынке ПАО "Московская Биржа", 3 мая 2017 года с 11:03 мск во всех режимах торгов Секции фондового рынка проводятся согласно установленному регламенту», — цитирует Rambler News Service сообщение биржи.

Акции АФК «Система» резко подешевели на открытии торгов на фоне сообщений о том, что 2 мая, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива.

До декабря 2014 года 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце 2014-го ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Московская биржа возобновила торги акциями АФК «Система»
Работе бывшего менеджмента «Башнефти» дадут правовую оценку
Австрийский суд отказал в экстрадиции бывшего главы «Башнефти» в Россию
Последние новости
Суд отказался менять приговор Навальному по «Кировлесу»
Ученые создали самую быструю в мире камеру
В Польше задержали российского «ночного волка»
Володин предложил отложить второе чтение закона о сносе хрущевок  
Девушка прикурила от свечи в храме и похвалилась фото в соцсети
Банк «Пересвет» недосчитался 5 миллиардов рублей
Депутата петербургского закса пожурили за отсутствие георгиевской ленты
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
07:01 Сегодня

Мечи и орала Третьего рейха

Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
18:37 2 мая 2017

«Укртрансгаз» в мае увеличил объемы закупок газа в Европе

15:04 2 мая 2017

К розыску инфицированной птичьим гриппом продукции подключилась полиция

15:57 22 апреля 2017

Президент РЖД отчитался о выросших вдвое доходах

Бизнес
 — 
15:58 21 апреля 2017

«Лидерство ТОАЗа не зависит от личности»

Сергей Махлай о будущем одной из крупнейших российских химических компаний
18:21 2 мая 2017

Кофе в российском Starbucks признали самым дорогим в мире по «индексу латте»

19:10 28 апреля 2017

Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes

03:50 22 апреля 2017

Минфин США отказался делать для Exxon исключение из режима санкций против России

Бизнес
 — 
07:48 28 апреля 2017

Маевки сменили на грядки

Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
16:05 2 мая 2017

Китай пригрозил запретом на ввоз российского меда

18:20 28 апреля 2017

Ткачев пообещал накормить мир российской органикой

11:47 21 апреля 2017

Дворкович назвал условие снятия ограничений в отношении Турции

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Поднять бойцов
Репортаж из смоленских лесов, где более шестисот поисковиков несут Вахту памяти
«Надо хорошенько расслабиться»
Шашлыки, демонстрации и маевки в снимках Instagram
В мэрии Москвы рассказали о не попавших в проект реновации пятиэтажках
Под Тулой при столкновении украинского автобуса с грузовиком пострадали люди
Ангела Меркель и Владимир ПутинНе сошлись характерами
Путин напомнил Меркель об украинских националистах
В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Эрдогана 3 мая
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
В Польше задержали российского «ночного волка»
Появилось видео с места взрыва в Кабуле
Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС
«В отношениях с Китаем и Россией Трамп готов рискнуть»
Политолог из КНР о ситуации внутри страны и взаимодействии с соседями
Все материалы
Бывший СССР
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Борис СтеклярОбыкновенный фашизм
Зачем Киев возбудил против ветерана войны дело за убийство оуновца 65 лет назад
Петр ПорошенкоНе валяй дурака, Америка!
Почему США сокращают финансовую помощь Украине
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Под Житомиром задержаны черные копатели янтаря на экскаваторах
В Казахстане предложили ввести требования к внешнему виду населения
Минюст России отказался оказывать юрпомощь по вызову Горбачева в Вильнюсский суд
Все материалы
Финансы
Кто пойдет на балл
Как именно правительство отбирает пенсии у россиян
ЦБ утвердил правила операций для форекс-дилеров
Кудрин предсказал укрепление доллара до 60 рублей
Глава Минприроды Донской после указа Трампа предсказал конец сланцевой эры
Россия с начала года почти на треть сократила экспорт нефти в Белоруссию
Путин разделил банки на два вида
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
«Укртрансгаз» в мае увеличил объемы закупок газа в Европе
Маевки сменили на грядки
Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
К розыску инфицированной птичьим гриппом продукции подключилась полиция
Кофе в российском Starbucks признали самым дорогим в мире по «индексу латте»
Шамалов может покинуть рейтинг 200 богатейших россиян по версии Forbes
Китай пригрозил запретом на ввоз российского меда
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
«Рособоронэкспорт» обсудит с Турцией совместную разработку и производство оружия
Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам на границе с Украиной
В Новосибирске неизвестные во дворе избили депутата
Бастрыкин поручил заняться автохамами в Нижнем Новгороде после сюжета по ТВ
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
И в продакшн
Каким вышло продолжение легендарной серии квестов «Сибирь»
Трамп увеличит бюджет НАСА на 628 миллионов долларов
Названа оптимальная продолжительность занятий медитацией
Мраморное море перекрасилось в оранжевый цвет из-за планктона
Microsoft представила новый ноутбук и операционную систему
Все материалы
Спорт
«Подумал, что бой Кличко повторяют»
Победа «Локомотива», кровь и кулачные бои глазами пользователей соцсетей
Еще трое российских легкоатлетов сознались в употреблении допинга
Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой
Болельщики «Урала» застряли в Сочи из-за неисправности самолета
Нокаутировавший судью футболист дисквалифицирован на 4,5 года
Тренер «Анжи» пригрозил оторвать голову ударившему соперника игроку «Локомотива»
Павлюченко призвал выгнать из России подравшегося форварда «Локомотива»
Все материалы
Культура
Андрей Кайдановский«Я не в папу»
Андрей Кайдановский о том, почему живет в Австрии и не играет в кино
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Пугливая Калифорния
Как правильно использовать способность тела к импровизации и игре
Бриджит Бардо призвала французов отказать Макрону в поддержке
Актеры московского театра объяснили свой отказ ехать в Крым
Адыгейские художники подожгли гараж в знак протеста против московского «Гаража»
Роулинг извинилась перед читателями за убийство Северуса Снегга
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
«Он вложил деньги в новую квартиру. Хорошо хоть не пропил»
Кто и зачем жертвует блогерам миллионы
«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю»
Как на радио швыряются стаканами и обмениваются оскорблениями
Обвешанный советскими наградами молодой «ветеран» повеселил соцсети
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера за отказ от сотрудничества
Не брат ты мне...
Как популярные интернет-сервисы унижают чернокожих и азиатов
Блогеры «загипнотизировали» зрителей макросъемкой взаимодействия чернил в воде
Все материалы
Ценности
Нигде, кроме как в «Инстаграме»
Продажи люксовых товаров перемещаются в социальные сети
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Guerlain выпустил аромат для остроумных мужчин
Montegrappa сделал ручки из углеволокна
Любимый автомобиль Франсуазы Саган выставили на аукцион
Румыны построят 182-метровое судно для норвежского миллиардера
Vacheron Constantin представил стальные часы за 970 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
В горах у моря
Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
Драка пассажиров рейса Токио — Лос-Анджелес попала на видео
В КНР возвели копию Великой Китайской стены
Дело ясное
Российский лайнер попал в «турбулентность ясного неба» на подлете к Бангкоку
В Анталье запретили выпивать на улицах
Пассажиру рейса Токио — Сидней предложили банан и соль
Все материалы
Из жизни
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Одна душа на двоих
Фотоистория про животных, ставших отражением своих хозяев
«Люди везде совершенно одинаковы»
История москвички, переехавшей в бельгийский Льеж
Красота момента
Самые популярные снимки Instagram за апрель
Австралийка нашла во дворе гигантского питона с кенгуру в брюхе
Парижский арт-дилер забыл в такси картину стоимостью 1,5 миллиона евро
Китайский жених привел на свадьбу 200 подставных вместо родственников и друзей
Все материалы
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Русская тоска
Как знаковая победа Боттаса пришлась на самую унылую гонку Формулы-1
Лучшие машины для вывоза мусора
Милые, яркие и просто нестандартные мусоровозы
Летающий багги и прыгающий грузовик
Лучшее автомобильное видео апреля
Индия решила отказаться от машин с ДВС
В Великобритании нашли брошенную в поле Ferrari
Британцы сделали дорожный вариант гоночной машины 1950-х
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы