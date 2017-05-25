В Citi назвали «базовым сценарием» проигрыш АФК «Система» по иску «Роснефти»

Аналитики Citi считают неблагоприятный для АФК исход процесса по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» «базовым сценарием». Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Citi, посвященные возобновлению аналитического покрытия АФК «Система».

«Мы осторожно относимся к делу "Роснефти", рассматривая неблагоприятное решение в качестве базового варианта», — отмечают аналитики Citi в обзоре.

По мнению экспертов, Арбитражный суд Башкирии не отклонит соответствующий иск.

«Мы считаем, что есть основания полагать, что АФК "Система" не может выиграть по недавним претензиям "Роснефти" и "Башнефти". Правительство Башкортостана, миноритарный владелец "Башнефти", похоже, поддерживает претензии "Роснефти"», — говорится в материалах Citi.

Аналитики определили прогнозную цену для ценных бумаг АФК «Система» на уровне 4,6 доллара за штуку.

2 мая Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» к АФК «Система» и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» на сумму более 106,6 миллиарда рублей.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, иск связан с действиями бывшего владельца башкирской компании, которые, как считают в «Роснефти», привели к обесценению актива.