Глава «Роснефти» рассказал о возвращении активов «Башнефти»

Покупка «Башнефти» принесла «Роснефти» ощутимую синергию, ведется работа над возвращении активов компании. Об этом рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Он напомнил, что сервисный актив «Таргин», выведенный из «Башнефти» предыдущими собственниками, уже возвращен, причем на льготных условиях. «Принимая решение о конкурентной цене при выкупе "Башнефти", мы понимали, что должны поработать над синергией, связанной и с возвратом активов», — отметил Сечин.

«Как известно, мы подали иск о возврате энергетических активов. Прямые потери 106 миллиардов рублей, но если возьмем курсовые разницы, то может и 180 миллиардов руб. Эту позицию поддерживает и правительство Башкирии, и миноритарные акционеры. Мы обязаны защищать интересы всех акционеров», — добавил он.

Ранее эксперты назвали «цивилизованной практикой» иск «Роснефи» к АФК «Система». По словам профессора Российской Школы Частного Права, кандидата юридических наук, практикующего юриста Романа Бевзенко, Ответственность акционера за причинение убытков своему обществу не является новой практикой ни для российских, ни, тем более, для европейских законов.

«Современные правопорядки все ж не разделяют подход о том, что акционер вправе хозяйничать в своем обществе как ему заблагорассудится, — констатировал Роман Бевзенко. — Слишком большое количество юридических нитей связывает акционера, акционерное общество, других акционеров, кредиторов, работников, государственные органы и прочее».