Бизнес
 

Министерства одобрили изъятие в бюджет всех дивидендов «Роснефтегаза»

Перейти в «Мою Ленту»

Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития согласовали проект распоряжения правительства о стопроцентном изъятии дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в министерствах.

Документ будет рассматриваться в аппарате правительства и администрации президента.

Госкомпания «Роснефтегаз» владеет 50 процентами плюс одна акция «Роснефти», 10,97 процента «Газпрома» и 26,36 процента «Интер РАО». В нынешнем году «Роснефтегаз» должен направить на дивиденды 50 процентов прибыли.

Как подсчитало издание, госкомпания может получить от своих активов 99,3 миллиарда рублей. Средства будут учтены в прибыли «Роснефтегаза» по итогам этого года, из которой должны выплачиваться дивиденды в следующем году. Однако, по словам источников, если будут изъяты все дивиденды, может быть принято решение о промежуточной дивидендной выплате.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, российские власти приняли решение о том, что госкомпании в основном направят на дивиденды за 2016 год 50 процентов прибыли, однако могут быть исключения. В частности, предполагалось, что по «Роснефтегазу» будет приниматься отдельное решение. Источник сообщал, что в 2017 году бюджет рассчитывает получить от дивидендов госкомпаний около 150 миллиардов рублей.

В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на выплату дивидендов компаний с госучастием не менее 50 процентов прибыли по МСФО за 2016 год. Президент Владимир Путин одобрил представленное главой правительства предложение.

В 2016-м году правительство на один год подняло планку по дивидендам для крупнейших госкомпаний с 25 до 50 процентов от прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из двух величин). Полного единства по этому вопросу в правительстве не было: в частности, Минфин настаивал на продлении этого правила, а Минэнерго как минимум для двух своих подопечных — «Русгидро» и «Россетей» — просило 25 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чиновники подбираются к деньгам «Роснефтегаза»
Путин поддержал Медведева в вопросе размера дивидендов для госкомпаний
Аналитики оценили дивиденды «Роснефти»
FT рассказала об эффективной работе российского нефтегаза в условиях санкций
Последние новости
В ЛДПР подтвердили смерть депутата Тарасюка
Турция попросила США отказаться от поставок тяжелого вооружения курдам
Руслана прокомментировала скандал с русскоязычными билетами на «Евровидение»
В соцсетях сообщили о засыпке дорожной ямы осколками памятника героям войны
Ярош пообещал предотвратить «ватно-колорадный реванш» в Днепропетровске
Раскрыта загадка стеклянных слез принца Руперта
Мизулина назвала налог на малодетность провокацией
Другие материалы рубрики
Бизнес
 — 
06:58 9 мая 2017
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.

Советская техника против вермахта

Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
09:33 25 апреля 2017

Аналитики оценили дивиденды «Роснефти»

15:43 25 апреля 2017

«МегаФон» подвел итоги первой пятилетки работы LTE в России

09:55 Сегодня

Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин

Бизнес
 — 
07:01 3 мая 2017

Мечи и орала Третьего рейха

Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
14:02 25 апреля 2017

«Ингеоком» предложило лучшую цену на строительство новых участков метро в Москве

19:13 9 мая 2017

Амстердам вновь отказался признать российское решение о банкротстве ЮКОС

10:05 9 мая 2017

WSJ рассказала о неэффективности санкций против нефтяной отрасли России

Бизнес
 — 
07:48 28 апреля 2017

Маевки сменили на грядки

Как пролетарии ковали 8-часовой рабочий день для будущих поколений
13:52 25 апреля 2017

Предприниматели ДФО высоко оценили возможности портала Бизнес-навигатора МСП

19:29 7 мая 2017

«Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока»

13:02 7 мая 2017

Газета включила Усманова в список богатейших людей Великобритании

Россия
Продолжение памяти
«Бессмертный полк» в России и мире
Мизулина назвала налог на малодетность провокацией
Символический срок
Как могут наказать за надругательство над георгиевской лентой, гербом и флагом
Не дождетесь
Почему иностранные лидеры отказываются праздновать Победу в Москве
В соцсетях сообщили о засыпке дорожной ямы осколками памятника героям войны
Клиент столичного караоке-бара разбил телевизор из‑за песни Басты‍
Путин озадачил правительство продвижением народных промыслов
Все материалы
Мир
Иванка ТрампТрамп-героиня
Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома
Макрон-победитель
Из двух зол французы выбрали центриста
Тимофей Бордачев: Найти себе место
Эммануэлю Макрону предстоит понять новую роль Франции в европейской семье
В Турции соратника Джихади Джона приговорили к 7,5 года тюрьмы
Новый президент Южной Кореи пообещал пересмотреть вопрос размещения THAAD
Некровавая баня Мосула
Как живет город-курорт в воюющем Ираке
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Все материалы
Бывший СССР
«Жители стран Балтии не хотят, чтобы регион стал полем боя»
Полковник Раймонд Рубловскис — о том, верят ли латыши в войну с Россией
Amnesty International осудила задержания на Украине за советскую символику
Ярош пообещал предотвратить «ватно-колорадный реванш» в Днепропетровске
Украинский министр потребовал вернуть «захваченную» Россией Кубань
Мэр Днепропетровска пригрозил организовать хунту
Члены ОУН окружили отделение полиции в Киеве
Могерини заявила о скором упрощении визового режима ЕС с Украиной
Все материалы
Финансы
Аркадий Дворкович и Игорь ШуваловС «Илом» на дне
Ралли вице-премьеров: какие подарки преподносят руководители правительства
Сбербанк за год сократил 1,3 тысячи отделений
Курс доллара превысил 58 рублей
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
В центре Москвы нашли «шахматный» клад времен Ивана Грозного
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Минэкономразвития назвало действия ЕБРР дискриминацией России
Все материалы
Бизнес
01.02.1942 Танки из цехов Уралмаша, оснащенные, на тот период, по последнему слову военной техники.Советская техника против вермахта
Как Третий рейх подстегнул промышленный бум в СССР
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Рустам Танкаев: Стратегия роста
«Роснефть» отчиталась об успехах за первый квартал
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин
Министерства одобрили изъятие в бюджет всех дивидендов «Роснефтегаза»
Амстердам вновь отказался признать российское решение о банкротстве ЮКОС
WSJ рассказала о неэффективности санкций против нефтяной отрасли России
Все материалы
Силовые структуры
Пока другие воевали
Как банда советского инженера разбогатела во время Великой Отечественной
Криминальное эхо войны
Как боевая техника времен Великой Отечественной попадает в уголовные истории
«Петр Великий», тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144, проходит Ла-Манш в составе корабельной авианосной группы Северного флота, октябрь 2016 года.Герой Российской Федерации Юрий Долгорукий
Какими быть именам нового флота России
В Омске осужден убивший двух человек из-за пикантных снимков подруги
США ввели в строй после ремонта еще один атомный авианосец
Трамп уволил директора ФБР
Находящийся в СИЗО глава Татфондбанка попал в больницу
Все материалы
Наука и техника
Сливной бачок
Каким будет iPhone 8
Зловещие упыри
Когда живые мертвецы начали пить кровь
Песок посыпался
Культовые видеоигры добрались до планшетов и смартфонов
SpaceX провела первые огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты
Раскрыта загадка стеклянных слез принца Руперта
Секретный американский военный космолет вернулся с орбиты
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Все материалы
Спорт
Перекати-поле
Как проблемы с газоном на «Крестовском» заставили «Зенит» покинуть арену
Третий лишний
Россияне уверенно обыграли немцев, но уступили заключительный период
Нанесшего травму Мозякину немецкого хоккеиста дисквалифицировали
Навратилова призвала критиков отстать от Шараповой
«Кто мы? Чемпионы!»
Как в сети отреагировали на чемпионство красно-белых 16 лет спустя
Денис Глушаков«Мы чемпионы!»
Титул «Спартака», поражение «Зенита» на «Крестовском» и другие итоги тура РФПЛ
Матч «Зенита» с «Краснодаром» перенесли с «Крестовского» из-за плохого поля
Все материалы
Культура
Сид ВишесДурное влияние
Сид Вишес и музыканты, пошедшие по пути саморазрушения
Вы звери, господа
Три книги о Второй мировой войне и холокосте
«Я же ничего не знаю о нем, а я его убила»
Любовь Виноградова о летчицах и женщинах-снайперах Великой Отечественной
Умер основатель жанра «дрим-хаус» диджей Роберт Майлз
Руслана прокомментировала скандал с русскоязычными билетами на «Евровидение»
Умер кинокритик Даниил Дондурей
Полиция отказалась возбуждать против Стивена Фрая дело об оскорблении верующих
Все материалы
Интернет и СМИ
Один мем убили, другие закопали
Что случилось в интернете, пока вся страна пыталась пожарить шашлыки
Американский комик сравнил Трампа с кокаином и солнцем
Многоканальное безумие
Что не стыдно почитать, если есть смартфон и Telegram
В Таиланде Facebook скрыл от пользователей видео с полуголым королем
В сети обнаружили тайное общество любителей чужих селфи
На Украине самым популярным запросом в Google за 9 мая оказался парад в Москве
В сети обратили внимание на «мужика в кепке» рядом с Макроном
Все материалы
Ценности
«Навыки ручного письма связаны с уровнем IQ»
Йенс Хеннинг Кох: знаток перьев, чернил и современного искусства
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Компания HYT выпустила часы с мамонтовой костью
Christian Dior устроит дефиле в зоне отдыха
Ким Кардашьян и Канье Уэст запустили детскую коллекцию одежды
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Алекса Чанг снялась в короткометражке о своей коллекции одежды
Все материалы
Путешествия
«Если вы упали духом — замерзнете»
Путешественник, побывавший в Арктике более 30 раз, о выживании и Северном полюсе
Турецкие перевозчики увеличат число рейсов в Россию до 470 в неделю
В Ирландию вернулся пропавший более 30 лет назад пляж
Пятизвездный отель на колесах
Япония запустила самый роскошный в мире поезд
Террорист туристу не помеха
Самые безопасные страны мира для путешественников
Российский турист погиб во время купания в Мертвом море в Израиле
Альпинист-безбилетник спрятался в пещере на Эвересте
Все материалы
Из жизни
«Женщины здесь в дефиците»
История уроженки Кирова, переехавшей в Шанхай
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Езда на игрушечных лошадях стала популярной в Финляндии
Новорожденного мальчика в Сирии назвали Владимиром Путиным
Организаторы выставки в Шотландии приняли ананас за экспонат и остеклили его
Гости «Евровидения» прошли по самой длинной красной дорожке в истории конкурса
Все материалы
Самые необычные дома на колесах
Они не всегда удобные, но зато — всегда необычные
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Умопомрачительно дорогие раритеты
Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Новый Infiniti QX80 сохранит раму и мотор предшественника
BMW прекратила выпуск купе 6-Series
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы