Министерства одобрили изъятие в бюджет всех дивидендов «Роснефтегаза»

Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития согласовали проект распоряжения правительства о стопроцентном изъятии дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в министерствах.

Документ будет рассматриваться в аппарате правительства и администрации президента.

Госкомпания «Роснефтегаз» владеет 50 процентами плюс одна акция «Роснефти», 10,97 процента «Газпрома» и 26,36 процента «Интер РАО». В нынешнем году «Роснефтегаз» должен направить на дивиденды 50 процентов прибыли.

Как подсчитало издание, госкомпания может получить от своих активов 99,3 миллиарда рублей. Средства будут учтены в прибыли «Роснефтегаза» по итогам этого года, из которой должны выплачиваться дивиденды в следующем году. Однако, по словам источников, если будут изъяты все дивиденды, может быть принято решение о промежуточной дивидендной выплате.

Как сообщало РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве, российские власти приняли решение о том, что госкомпании в основном направят на дивиденды за 2016 год 50 процентов прибыли, однако могут быть исключения. В частности, предполагалось, что по «Роснефтегазу» будет приниматься отдельное решение. Источник сообщал, что в 2017 году бюджет рассчитывает получить от дивидендов госкомпаний около 150 миллиардов рублей.

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В конце апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на выплату дивидендов компаний с госучастием не менее 50 процентов прибыли по МСФО за 2016 год. Президент Владимир Путин одобрил представленное главой правительства предложение.

В 2016-м году правительство на один год подняло планку по дивидендам для крупнейших госкомпаний с 25 до 50 процентов от прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из двух величин). Полного единства по этому вопросу в правительстве не было: в частности, Минфин настаивал на продлении этого правила, а Минэнерго как минимум для двух своих подопечных — «Русгидро» и «Россетей» — просило 25 процентов.