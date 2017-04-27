Путин поддержал Медведева в вопросе размера дивидендов для госкомпаний

Президент Владимир Путин одобрил представленный главой правительства Дмитрием Медведевым подход по выплате всеми госкомпаниями дивидендов в основном в размере 50 процентов чистой прибыли, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что Минфин внес в правительство проект распоряжения, предусматривающий для госкомпаний выплату дивидендов в размере 50 процентов от прибыли. Поскольку государство — главный акционер, то большая часть этих средств поступает в казну. Из них формируется доходная часть федерального бюджета.

В 2016-м правительство на один год подняло планку по дивидендам для крупнейших госкомпаний с 25 до 50 процентов от прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из двух величин). Полного единства по этому вопросу в правительстве не было: в частности, Минфин настаивал на продлении этого правила, а Минэнерго как минимум для двух своих подопечных — «Русгидро» и «Россетей» — просило 25 процентов.

При этом Сбербанк уже заявил, что выделит на дивиденды за 2016 год 25 процентов, «Газпром нефть» — 25,3 процента. «Роснефть» собирается выплатить акционерам 35 процентов чистой прибыли по МСФО. В то же время согласно дивидендной политике «Газпрома» предусмотрена выплата от 17,5 до 35 процентов чистой прибыли по РСБУ.