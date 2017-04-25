Аналитики оценили дивиденды «Роснефти»

В пресс-релизе, размещенном на сайте «Роснефти», отмечено, что в декабре 2016 года для повышения инвестиционной привлекательности совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике компании, в соответствии с которыми дивидендные выплаты должны составит не менее 35 процентов чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Кроме того, новая дивидендная политика предусматривает также выплаты акционерам два раза в год. В конце 2017 года «Роснефть» планирует выплатить первые промежуточные дивиденды, увеличив таким образом общую сумму дивидендов в этом году.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев, в беседе с корреспондентом «Лента.ру», напомнил, что с формальной точки зрения «Роснефть» не является государственной компанией, потому что контрольный пакет акций принадлежит не напрямую Росимуществу, а Роснефтегазу. «Соответственно, можно платить дивиденды в размере 35 процентов от чистой прибыли, а не 50 процентов, как требует государство», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, инвесторы, конечно же, хотели бы, чтобы дивиденды были больше. Но, учитывая большую инвестпрограмму «Роснефти», а также, что надо гасить краткосрочные обязательства, решение совета директоров, по мнению Разуваева, естественно.

«С точки зрения фундаментальной оценки «Роснефть» и весь российский нефтегазовый сектор дешев. Традиционно у нас есть две госкомпании наибольшей капитализации, чьи акции есть в свободном обращении — это «Роснефть» и «Газпром», но «Газпром» значительно проигрывает «Роснефти» в корпоративном управлении», — указал Разуваев.

Поэтому если что-то покупать в нефтегазовом секторе, то это акции «Роснефти». Ну а дивиденды — это дополнительный плюс к курсовому доходу, то есть, к доходу от роста стоимости, резюмировал он.

В свою очередь старший аналитик «Атон» Александр Корнилов в комментарии «Ленте.ру» заявил, что объявленные советом директоров «Роснефти» дивиденды на уровне 35 процентов от чистой прибыли компании за прошлый год, полностью соответствуют ожиданиям рынка.

«Сомнительно, что рынок верил в сценарий 50 процентов от МСФО, тем более что компании предстоит выплатить первый промежуточный дивиденд во второй половине этого года, что серьезно повысит уровень выплаты», — говорит аналитик.

Корнилов считает, что переход в будущем к выплате дивидендов в размере 50 процентов может оказаться «чрезмерно агрессивным», учитывая ожидаемый рост прибыли и амбициозную инвестпрограмму «Роснефти».

