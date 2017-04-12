Российский природный газ придет в Индию в 2018 году

«Газпром» начнет поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Индию с 2018 года. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин.

«Мы находимся на стадии начала поставок СПГ (в Индию — ред.). Это газпромовский портфель, поставщик Gazprom Marketing and Trading Singapore, с другой стороны — индийская компания GAIL. Объем законтрактованный — около 2,5 миллиона тонн в год», — сказал Сентюрин.

По его словам, поставки СПГ в Индию могут идти не только с проекта по производству СПГ на Сахалине, поскольку «Газпром» — глобальный игрок. Компания занимается маркетингом, поставками и в ее деятельности все взаимоувязано, отметил Сентюрин.

В конце февраля 2017 года дочернее предприятие «Роснефти» Rosneft Trading SA заключило сделку с египетской General Petroleum Corp. о поставках сырья на индийский нефтеперерабатывающий завод Вадинар. В прошлом году российская нефтяная компания приобрела 49 процентов акций Essar Oil Ltd., получив таким образом контроль над индийским НПЗ.

По объемам переработки — 20 миллионов тонн в год — это предприятие является вторым в Индии, а по уровню технологической сложности входит в десятку лучших заводов мира. Кроме того, НПЗ Вадинар обладает высокой гибкостью по сырью и способен перерабатывать тяжелые и сверхтяжелые сорта нефти, а также имеет доступ к глубоководному порту, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC.

