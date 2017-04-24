Совет директоров «Роснефти» утвердил рекомендации по размеру дивидендов

Совет директоров «Роснефти» утвердил рекомендации акционерам компании по размеру дивидендов за 2016 год. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня, рекомендовано принять решение о выплате дивидендов в размере 5,98 рубля на одну обыкновенную акцию, то есть 35 процентов от чистой прибыли. Таким образом, на дивидендные выплаты, если решение поддержат акционеры, компания направит 63,4 миллиарда рублей.

В декабре 2016 года для повышения инвестиционной привлекательности совет директоров одобрил изменения в дивидендной политике «Роснефти», в соответствии с которыми дивидендные выплаты должны составлять не менее 35 процентов чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Новая дивидендная политика предусматривает также выплаты акционерам два раза в год. В конце 2017 года «Роснефть» планирует выплатить первые промежуточные дивиденды, увеличив таким образом общую сумму дивидендов в этом году.

По итогам 2015 года компания заплатила самый большой процент дивидендов по МСФО среди компаний, контролируемых государством. Так, «Транснефть» по итогам позапрошлого года выплатила 9 процентов от прибыли, «Газпром» — 24 процента.

Одним из приоритетов деятельности компании является повышение акционерной доходности. В течение десяти лет с момента первичного размещения котировки акций «Роснефти» демонстрируют положительную динамику, опережая по темпам роста цены акций конкурентов и индекс ММВБ. Так, с момента IPO в период с 19 июля 2006 года по 30 декабря 2016-го стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже выросла на 98 процентов, что на 35 процентных пункта превышает показатели ближайших конкурентов и на 30 процентных пункта выше показателя индекса ММВБ. В 2016 году ценные бумаги компании продемонстрировали 60-процентный рост стоимости, опередив динамику индекса ММВБ.

По итогам прошлого года показатель совокупной акционерной доходности «Роснефти», учитывающий также объем дивидендных выплат, составил 63,7 процента, что превышает средний показатель доходности сопоставимых российских компаний.

Ранее «Газпромнефть» и «Сбербанк» сообщили о рекомендации выплаты дивидендов на уровне 25,3% и 25% соответственно.