Путин наградил орденами участников сделки по приватизации «Роснефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении руководителей Катарского суверенного фонда, сырьевого трейдера Glencore и банка Intesa государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 10 апреля.

Орденом Почета награжден председатель Совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико. Орденами Дружбы — исполнительный директор Катарского суверенного фонда Аль Тани Абдалла Бен Мухаммед бен Сауд, а также генеральный директор Glencore Айван Глазенберг.

Материалы по теме Подарок бюджету Россия провела крупнейшую приватизацию 2016 года

Указанные компании приняли участие в сделке по приватизации пакета акций «Роснефти».

Путин встречался с их представителями 25 января. Глава государства выразил уверенность, что бизнес этих компаний в России будет развиваться.

Ранее в том же месяце Glencore и Cуверенный фонд Катара завершили покупку 19,5 процента акций «Роснефти». Сумма сделки составила 10,2 миллиарда евро. По итогам приватизации пакета акций государственный бюджет России получил 710,8 миллиарда рублей (11,1 миллиарда долларов, или 10,5 миллиарда евро).

Соглашение по продаже акций компании было подписано 10 декабря. Спустя шесть дней глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил Путину о перечислении в бюджет денег от приватизации.