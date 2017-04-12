Бизнес
 

Акции «Роснефти» подорожали после покупки «Конданефти»

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Стойка компании "Роснефть" на выставке в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". Категории: Экономика, бизнес, финансы Репортаж: Международный арктический форум "Арктика - территория диалога". День первый Место: Архангельск, Россия Дата события: 29.03.2017 Дата поступления: 29.03.2017 Автор: Григорий Сысоев

«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 100 процентной доли проекта «Конданефти», в рамках которого ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте компании.

По мнению экспертов инвестиционного банка UBS, сделка стала «ценным пополнением портфолио по привлекательной цене». Компания заплатила за актив цену в размере один доллар за баррель по сравнению со средней ценой сделки в России в 2016 году в 2,3 доллара за баррель. Стоимость сделки составила 40 миллиардов рублей. Согласно подсчетам USB, доля добычи «Конданефти» при выходе актива на полку добычи может составить до полутора процентов от общей добычи «Роснефти».

Укрепление репутации способствовало существенному увеличению стоимости «Роснефти». По итогам дня акции компании выросли на 1,01 процента к уровню открытия торгов.

«Роснефть» — одна из крупнейших мировых публичных нефтегазовых компаний, основными видами деятельности которой являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, а также переработка добытого сырья.

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