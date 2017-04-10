Банк UBS повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам «Роснефти»

Инвестиционный банк UBS повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам (GDR) компании «Роснефть» до уровня «покупать». Целевой уровень поднят с 5,50 до 6,50 доллара за бумагу. Об этом говорится в обзоре UBS.

«Наш оптимистический сценарий подразумевает более высокую цену на сырье и резкий подъем внутренних тарифов на газ. По этому сценарию справедливая стоимость одной акции «Роснефти» составит 9 долларов», — отметили аналитики банка.

По их словам, в настоящее время акции «Роснефти» торгуются ниже долгосрочного среднего показателя по мультипликаторам EV/EBITDA, которые, согласно оценкам экспертов, на 10 процентов выше ожиданий рынка на 2017 финансовый год. Это говорит о недооцененности рынком роста добычи компании, а также преимуществ заключенных сделок, считают аналитики.

Приобретения «Роснефти», считают в UBS, носят стратегический характер и открывают для компании возможность выхода на новые рынки.

Исходя из своих долгосрочных прогнозов, эксперты считают, что «Роснефть» заплатила за «Башнефть» цену на 25 процентов ниже чистой номинальной стоимости. В обзоре отмечается, что сумма сделки по Essar Oil — самая крупная из недавних сделок по нефтеперерабатывающим заводам. НПЗ Вадинар — актив мирового класса как по производительности (400 тысяч баррелей в день), так и по уровню сложности (11,8). Также он откроет «Роснефти» доступ на новый рынок, что оправдывает премию, считают аналитики.

Акции «Роснефти», по их мнению, могут вырасти, поскольку рынок недооценивает потенциал этих приобретений. «По нашему мнению, рынок недооценивает рост прибыли, который последует за заключением данных сделок. На наш взгляд, потенциал роста приведет к росту цены акций компании», — отметили аналитики.

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«Роснефть» заявляла, что планирует продать до 49 процентов в Русском, Тагульском и Юрубчено-Тохомском месторождениях. Эксперты банка оценивают совокупную стоимость 49-процентных пакетов в трех месторождениях в сумму, близкую к четырем миллиардам долларов.

По их оценкам, это приведет к тому, что в 2017 году дивиденды увеличатся более чем в два раза, при этом дивидендная доходность превысит 6 процентов. Это, подчеркивают эксперты, подтверждается ростом добычи (плюс 10 процентов в 2017 году), достигнутым, в том числе, за счет приобретения новых активов и увеличением в два раза денежного потока от операций в 2017 году. «Наши прогнозы по EBITDA на 17 и 19 процентов выше ожиданий рынка на 2017 и 2018 годы соответственно, так как мы предполагаем, что рынок еще не полностью оценил преимущества от управления портфелем и восстановления нефтяных цен», — отметили эксперты.

«Если мы посмотрим на российский нефтегазовый сектор, то увидим, что у «Роснефти» очень хорошие перспективы, как финансовые, так и операционные. И очень хорошие ожидания по корпоративному управлению и дивидендам — точнее, по процентам от чистой прибыли, которые пойдут на дивиденды», — говорит директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт ожидает роста стоимости компании. «Я считаю, что и капитализация в 100 миллиардов долларов, которая была до кризиса в 2000-е годы, вполне достижима. В 2016 году у компании была вполне позитивная динамика: за год стоимость акций «Роснефти» на Московской бирже увеличилась практически на 60 процентов», — говорит он. При этом эксперт считает, что «Роснефть» все еще недооценена. По его мнению, можно ориентироваться на показатель порядка 10 долларов за акцию.