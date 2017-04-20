FT рассказала об эффективной работе российского нефтегаза в условиях санкций

Российские нефтегазовые компании нашли способ справляться самостоятельно с трудностями, возникшими у них из-за санкций. Подтверждением этому является реализация проектов, подобных «Центрально-Ольгинской-1» в Арктике, где компания «Роснефть» начала бурение, пишет Financial Times.

Скважина «Центрально-Ольгинская-1», самая северная в России, расположена далеко за границей Полярного круга. В техническом плане она сложнее любой пробуренной ранее в России, пишет издание. «Учитывая, что залежи нефти расположены под холодными, часто замерзшими водами моря Лаптевых, для достижения локаций в пределах 15000 м от основной точки будет использована суперсовременная техника горизонтального бурения», — говорится в статье.

Три года назад, когда Евросоюз и США ввели против России санкции, ограничивающие таким компаниям, как «Роснефть», доступ к иностранному капиталу и технологиям, такие сложные скважины были крайне амбициозными проектами, казавшимися невозможными. «Однако сдача проектов, подобных «Центрально-Ольгинской-1», показывает, что крупные российские нефтегазовые компании нашли способ справляться самостоятельно», — отмечает FT.

Возможность компаний преодолеть воздействие санкций является решающей для экономического будущего России, констатирует издание. Предварительные оценки показывают, что на участках, покрытых льдами, где ведет бурение «Роснефть», находятся запасы в объеме около 9,5 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Эксперты считают, что российский шельф в Арктике содержит нефти и газа на 20 триллионов долларов и к 2050 году будет давать 20-30 процентов от общей добычи. Государственные компании «Роснефть» и «Газпром» получили эксклюзивные права на работы в этом регионе.

Издание отмечает, что за период с 2013 по 2016 годы добыча нефти в России выросла на 6 процентов, что более чем в два раза превышает суммарный рост производства в странах ОПЕК. За три года доходы трех крупнейших НК страны увеличились на 11 процентов.

Сложности с доступом к валютным средствам вынудило компании реструктурировать сметы с помощью отечественных банков, сократить убыточные и дорогие новые проекты и повысить эффективность. За этим последовал ряд приобретений и проекты по международной экспансии.

«Такие примеры, как скважина «Центральная» и Баженовское месторождение, подарили отрасли надежду на то, что даже если ограничения останутся в силе, отечественный опыт будет накапливаться достаточно быстро, чтобы обеспечить будущее разведки и добычи», — отмечает FT.

11-миллиардная декабрьская сделка по продаже 19,5 процента «Роснефти» консорциуму катарского суверенного фонда и швейцарского трейдера Glencore преследовала две цели администрации Путина: получить крайне необходимые средства для истощенного рецессией бюджета и сделать заявление в сторону тех, кто считал, что такая транзакция невозможна в условиях ограничительного режима.

Вслед за бурением в море Лаптевых в следующем году «Роснефть» перенесет свою поисково-разведочную деятельность на запад, в Баренцево море, а в 2019 году — в Карское море. Последний проект изначально задумывался в сотрудничестве с ExxonMobil, но глава «Роснефти» Игорь Сечин утверждает, что работа будет вестись по графику, независимо от санкций. «Нам важно продемонстрировать стабильность нашего взаимодействия с партнерами, — заявил представитель компании. — Возможно, санкции продержатся годы, но деловые отношения длятся десятилетия».